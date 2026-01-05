Funkstille: Panne legte griechische Flughäfen lahm

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Funkstille im Tower - dieses Horrorszenario haben griechische Fluglotsen am Sonntag erlebt, als plötzlich keine Kommunikation mehr untereinander und mit den Piloten möglich war. Alle griechischen Flughäfen waren betroffen, sämtliche Flüge Richtung Griechenland wurden umgeleitet. Lautsprecherdurchsagen riefen Menschenmengen immer wieder zur Geduld auf: Alle Gates seien geschlossen, die Fluggäste sollten warten. Auf Rhodos wurden Touristen zurück in ihre Hotels geschickt. Vor allem die großen Airports von Athen, Thessaloniki und Heraklion auf Kreta, herrschte Chaos. Gerade Athen verzeichnet auch im Winter viele ausländische Besucher. Erst nach mehreren Stunden konnte der Flugverkehr langsam wieder aufgenommen werden.

Betrieb läuft wieder Heute, Montag, sind die Flughäfen des Landes wieder weitgehend im Normalbetrieb. Fluggäste mussten am Montag dennoch Strapazen auf sich nehmen. Weil am Sonntag viele Flüge ausgefallen waren, war das Passagieraufkommen etwa am Athener Flughafen Eleftherios Venizelos enorm, wie der Nachrichtensender ERTNews berichtete. Unterdessen läuft die Suche nach der Ursache des Defekts. Im Fokus steht ein Funkmast nahe Athen, dessen Ausfall dafür gesorgt haben soll, dass die griechischen Fluglotsen im ganzen Land plötzlich weder miteinander noch mit den Piloten kommunizieren konnten. Sämtliche Flüge nach Griechenland und durch den griechischen Luftraum wurden daraufhin umgeleitet. Eine Cyberattacke oder Sabotage wurde bereits ausgeschlossen. Es soll sich um einen technischen Defekt handeln.