Leck beim Friedensnobelpreis? Wirbel um mögliche Insider-Informationen

Haben Wettspieler dank einer untersagten Vorabinformation viel Geld bei der Friedensnobelpreis-Verkündung gemacht? Nach der Bekanntgabe der diesjährigen Preisträgerin María Corina Machado leitet das norwegische Nobelinstitut Medienberichten zufolge Untersuchungen ein, ob der geheim gehaltene Name der Ausgezeichneten im Voraus an Unbekannte durchgesickert ist. Weder Friedensforscher noch Wettanbieter hatten Machado im Vorfeld der Verkündung zum Favoritenkreis gezählt.

Wie die Zeitungen Aftenposten und Finansavisen berichteten, schoss die berechnete Wahrscheinlichkeit eines Nobelpreises für die Venezolanerin jedoch gegen 1 Uhr in der Nacht auf Freitag bei einem Anbieter plötzlich rapide in die Höhe.

Den Berichten zufolge wurden noch in derselben Nacht dann mehrere fünfstellige Dollar-Summen auf Machado gesetzt. Eine Person soll demnach - bei ihrer ersten Wette auf der Plattform überhaupt - 67.820 Dollar (knapp 58.500 Euro) auf die spätere Preisträgerin gewettet haben.