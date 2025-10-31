Frauenleiche im Kalterer See entdeckt

Eine Frauenleiche ist Donnerstagvormittag von Mitarbeitern umliegender Lokale im Kalterer See in Südtirol entdeckt worden.

Die Freiwillige Feuerwehr St. Josef am See sowie die Wasserrettung bargen daraufhin die Leiche, berichteten Südtiroler Medien. Zur Identität der Toten sowie den näheren Umständen lagen zunächst keine genauen Informationen vor. Die Ermittlungen der Carabinieri waren im Gange.