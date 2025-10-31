Frauenleiche im Kalterer See entdeckt
Die Frau trieb offenbar mehrere Stunden im Wasser, bevor sie von den Rettungskräften geborgen wurde.
Zusammenfassung
- Frauenleiche am Donnerstagvormittag im Kalterer See in Südtirol entdeckt.
- Identität und Hintergründe der Toten sind bislang unklar, Ermittlungen laufen.
- Leiche soll laut ersten Angaben mehrere Stunden im Wasser gewesen sein, möglicherweise einheimische Frau mittleren Alters.
Eine Frauenleiche ist Donnerstagvormittag von Mitarbeitern umliegender Lokale im Kalterer See in Südtirol entdeckt worden.
Die Freiwillige Feuerwehr St. Josef am See sowie die Wasserrettung bargen daraufhin die Leiche, berichteten Südtiroler Medien. Zur Identität der Toten sowie den näheren Umständen lagen zunächst keine genauen Informationen vor. Die Ermittlungen der Carabinieri waren im Gange.
Auch wie lange die Tote bereits im Wasser trieb, war zunächst unklar. Die Rettungskräfte sollen jedoch von "mehreren Stunden" gesprochen haben, hieß es. Nach ersten, noch nicht bestätigten Angaben soll es sich um eine einheimische Frau mittleren Alters handeln.
