Eine Spaziergängerin fand Anfang August in einem Waldgebiet in Weidlingbach , einer Katastralgemeinde von Klosterneuburg (Bezirk Tulln) einen teilweise skelettierten weiblichen Leichnam. Die von der Staatsanwaltschaft Korneuburg angeordnete Obduktion hat nach Angaben vom Dienstag keine Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod der bisher Unbekannten ergeben.

Laut Polizei fand sich die Tote auf einem großen Stein im Bachbett entlang der Kellergrabenstraße in sitzender Position. Die Todesursache und der -zeitpunkt sind nicht mehr feststellbar gewesen.

Erhebungen zur Klärung der Identität sind bisher negativ verlaufen. Darum ersucht die Polizei um Hinweise. Die Frau war vermutlich etwa 1,60 Meter groß. Bei ihr fanden sich ein T-Shirt der Marke "Marks & Spencer" und eine Stoffhose der Marke "McNeal".

Hinweise zur Aufklärung der Identität werden an die Polizeiinspektion Klosterneuburg unter 059133-3220 erbeten.