Die Polizei aus St. Clairsville (Ohio) berichtete, dass sich am 15. November ein tragischer Zwischenfall ereignet hat. Jodi Proger, die als Tierliebhaberin bekannt war, kam mit nur 64 Jahren ums Leben. Ein Rehbock, den sie auf ihrem Grundstück gepflegt hatte, soll die US-Amerikanerin attackiert und getötet haben.

Frau von Rehbock totgebissen Laut dem Beamten war Proger mit einem Rehbock in einem Gehege eingesperrt, das auf dem Grundstück gehalten wurde. Die Frau rettete regelmäßig Rehe und peppelte diese wieder auf. Am 15. November soll sie von dem Tier angegriffen worden sein. Zuerst versuchten Familienangehörige von Proger das Wildtier zu töten, schlussendlich wurde es von einem Polizisten erlegt. Die 64-Jährige wurde noch am Unfallort für tot erklärt, es wird kein Fremdverschulden vermutet.

Frau liebte Tiere – vor allem Rehe In der Traueranzeige zu Jodi Progers Tod wurde berichtet, dass die US-Amerikanerin es liebte, Menschen und Tieren zu helfen. Bereits 2015 war die Tierliebhaberin bereits in den Nachrichten mit ihrem damals 2-jährigen Rehbock Weezer. "Die letzten zwölf Jahre ihres Lebens widmete sie der Rettung verletzter Rehe, inspiriert von ihrem geliebten Reh Wheezer. Über die Jahre setzte sich Jodi unermüdlich für Tiere und Wildtiere ein. Sie gab ihr Wissen über die Pflege verletzter Tiere weiter und bot anderen ihre Hilfe an, indem sie ihnen in Notlagen beistand und sie mit Ressourcen versorgte", heißt es in der Totenpate weiter.