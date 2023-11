Frau verklagt Sänger Axl Rose wegen Vorwurfs der Vergewaltigung

Guns N' Roses-Frontmann Axl Rose ist von einer Frau wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung verklagt worden. Das frühere Penthouse-Model Sheila Kennedy wirft dem US-Rocksänger vor, sie 1989 bei einer Party in einer New Yorker Hotelsuite vergewaltigt zu haben, wie aus der am Mittwoch von US-Medien veröffentlichten Klageschrift hervorgeht.

Demnach lernten Rose und Kennedy sich im Februar 1989 in einer Diskothek in New York kennen. Der Sänger der Rockband Guns N' Roses soll das Penthouse-Model dann zu einer Party in seiner Hotelsuite mitgenommen haben, wo er seinen Gästen laut Klageschrift "Kokain, Champagner und Alkohol" anbot. Rose soll die meisten Gäste dann herausgeworfen und zunächst Sex mit einer anderen Frau gehabt haben, bevor er sich den Angaben zufolge an Kennedy verging.

