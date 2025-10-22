Frau wollte Kakerlake mit Feuer töten: Nachbarin stirbt bei Brand

In der koreanischen Stadt Osan brach am Montagmorgen gegen 5:35 Uhr ein fataler Brand in einer Wohnung aus. Der Grund dafür war eine junge Bewohnerin, die eine Kakerlake mit einem Feuerzeug und einem Spraybehälter umbringen wollte. Dabei eskalierte die Situation, wodurch ein großes Feuer ausbrach.

Laut Korea Times soll die Nachbarin versucht haben, auf diesem Wege das Ungeziefer aus ihrer Wohnung loszuwerden. Der präparierte "Flammenwerfer" verursachte jedoch versehentlich einen Wohnungsbrand . Ihr Bett und Mistkübel in dem Apartment begannen zu brennen, woraufhin die Frau die Feuerwehr kontaktiert hat. Innerhalb von 40 Minuten konnte das Feuer von den Einsatzkräften gelöscht werden.

Frau stirbt nach Wohnungsbrand

Bei dem Brand kam eine Chinesin, die im fünften Stock lebte, ums Leben. Acht weitere Bewohner erlitten eine Rauchvergiftung. Besonders tragisch: Die Verstorbene versuchte, ihren Mann und ihr zweimonatiges Baby in Sicherheit zu bringen. Sie öffneten ein Fenster, um nach Hilfe zu rufen, während ihr Mann den Säugling hielt. Da das Nebengebäude weniger als einen Meter entfernt war, konnten Nachbarn nach dem Baby greifen und in Sicherheit bringen. Auch ihr Mann konnte in das Nebengebäude klettern, doch als die Chinesin durch das Fenster steigen wollte, stürzte sie fünf Stockwerke in die Tiefe und erlitt schwere Verletzungen.

Sie wurde in das Ajou University Hospital gebracht, wo sie nur fünf Stunden nach dem Vorfall an ihren Verletzungen verstarb. Die Polizei geht davon aus, dass das Paar durch das Fenster flüchten musste, weil es aufgrund des dichten Rauchs nicht die Treppe benutzen konnte.