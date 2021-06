Frau des mächtigen Drogenbosses "El Chapo" bekennt sich schuldig

"Sehr verstörend"

Der Frau des einst mächtigen Drogenbarons "El Chapo" droht damit eine lebenslängliche Haft. Sie bekannte sich schuldig des Drogenhandels, der Verschwörung zur Geldwäsche und der Verschwörung zur Unterstützung des Sinaloa-Drogenkartells. Außerdem habe sie ihrem Mann bei der Flucht aus einem mexikanischen Gefängnis geholfen.

Die 31-Jährige war im Februar auf dem internationalen Flughafen Dulles in Virginia festgenommen worden und sitzt seitdem in den USA in Haft. Ihr Mann wurde bereits zu lebenslänglicher Haft verurteilt. "Sie hatte nicht erwartet, nach dem Urteil auch noch verhaftet zu werden", wird Coronel Aispuros Anwalt zitiert. "Das ist eine sehr verstörende Zeit für sie."