Die US-Amerikanerin hatte erst vor einigen Tagen ihr Baby bekommen und wollte sich zu Hause mit ihrer Tochter auf das neue Leben vorbereiten. Doch dann kam alles anders: Die 27-Jährige wurde angeschossen, während sie in ihrer eigenen Wohnung in Houston saß.

8 Einschusslöcher im Haus Am 4. April gegen drei Uhr morgens wurde eine Schießerei in den Aubrey Apartments am Crescent Park Drive im Westen von Houston gemeldet. Insgesamt acht Kugeln sollen dabei durch die Wand in die Wohnung der 27-Jährigen gelangt sein. Laut KTKR-TV wurde die Mutter in den Arm getroffen, während sie ihr Baby hielt. Das Neugeborene blieb unversehrt, wurde aber knapp verfehlt.

Untersuchungen zur Schießerei laufen Wie die Schießerei zustande kam, ist unklar. Auch nach einem Verdächtigen wird weiterhin gesucht. Die Frau wurde ins Krankenhaus eingeliefert und kurz darauf wieder entlassen. Alexandia Burt, die Mutter der angeschossenen Frau, erklärte, dass ihre Tochter noch unter Schock steht. „Gott sei Dank hat es mein Enkelkind nicht getroffen, und ich bin auch dankbar, dass sie heute noch bei mir ist, denn ich hätte sie verlieren können“, sagte Burt.