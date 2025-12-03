Auto landete in Pool: Drei Burschen (14, 15, 19) tot
Schrecklicher Unfall in Frankreich forderte drei Tote. Das Auto geriet Bericht zufolge auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen.
In Frankreich sind zwei Jugendliche und ein junger Mann tot in einem Auto in einem Pool gefunden worden. Im Wagen hätten sich Lachgasflaschen befunden, sagte eine Polizeisprecherin.
Genauer Unfallhergang noch unklar
Wie es zum Unfall kam, wer am Steuer saß und ob das Lachgas konsumiert worden ist, sei unklar. Das Auto wurde in der Früh in Alès (Südfrankreich) entdeckt.
Dem Sender BMFTV zufolge war es auf der regennassen Straße ins Rutschen geraten. Die Toten seien 14, 15 und 19 Jahre alt.
