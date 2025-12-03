Auto landete in Pool: Drei Burschen (14, 15, 19) tot

In Frankreich sind zwei Jugendliche und ein junger Mann tot in einem Auto in einem Pool gefunden worden. Im Wagen hätten sich Lachgasflaschen befunden, sagte eine Polizeisprecherin.

Genauer Unfallhergang noch unklar Wie es zum Unfall kam, wer am Steuer saß und ob das Lachgas konsumiert worden ist, sei unklar. Das Auto wurde in der Früh in Alès (Südfrankreich) entdeckt.