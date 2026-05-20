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Frankreich

Mutter (38) stürzt mit drei Kindern aus 13. Stock in den Tod

Staatsanwalt: "Zwei Buben und ein Mädchen, alle drei tot." Als Hintergrund vermuten Behörden psychische Probleme der Frau.
20.05.2026, 14:45

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FRANCE-HEALTH-CHILDREN-DEATH

Eine Mutter hat sich mit drei ihrer Kinder im südfranzösischen Toulon aus dem 13. Stockwerk eines Hochhauses in den Tod gestürzt. Die Präfektur sprach von einer schrecklichen Tragödie, bei der die Frau und die drei Kinder ums Leben kamen. Der Polizeipräfekt, der Staatsanwalt und die Bürgermeisterin der Stadt begaben sich zum Ort des dramatischen Geschehens. Als Hintergrund vermuten die Behörden psychische Probleme der Frau.

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Frau soll depressive Symptome gezeigt haben

Die Leiche der 38-jährigen Mutter von sieben minderjährigen Kindern sei am frühen Morgen am Fuße ihres Wohnhauses gefunden worden, sagte Staatsanwalt Raphaël Balland, wie die Zeitung Var-Matin berichtete. „Um sie herum lagen die Leichen ihrer drei jüngsten Kinder im Alter von drei, vier und sechs Jahren. Zwei Buben und ein Mädchen, alle drei tot.“ Die Frau solle kürzlich psychiatrische und depressive Symptome gezeigt haben. „Derzeit gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass eine dritte Person an diesem tragischen Vorfall beteiligt war.“

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„Die Mutter lebte allein mit ihren Kindern. Der Staatsanwaltschaft war die Familie nicht bekannt, da keine Hinweise auf mögliche soziale oder familiäre Schwierigkeiten vorlagen“, sagte Balland. Die vier ältesten Kinder würden von den Behörden betreut und erhielten psychologische Unterstützung.

Agenturen, dw  |   |  Aktualisiert vor 6 Minuten