Heftiger Sturm in Frankreich: 2 Tote und Hunderttausende ohne Strom

Bei dem heftigen Sturm in Südwestfrankreich ist ein zweiter Mensch ums Leben gekommen. Im Departement Tarn-et-Garonne sei ein Mann in seinem Garten verunglückt, als er auf einer Leiter arbeitete, sagte Regierungssprecherin Maud Bregeon dem Sender TF1.

Sturm in Frankreich: 450.000 Menschen ohne Strom

Zuvor war bereits ein Lastwagenfahrer bei einem wetterbedingten Unfall ums Leben gekommen. 26 Menschen wurden insgesamt durch den Sturm verletzt, zumeist leicht. 450.000 Menschen waren weiterhin ohne Strom.