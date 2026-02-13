Welt

Heftiger Sturm in Frankreich: 2 Tote und Hunderttausende ohne Strom

Sturm "Nils" forderte in Südwestfrankreich bereits zwei Tote und 26 Verletzte. 450.000 Menschen sind ohne Strom.
13.02.2026, 11:37

FRANCE-WEATHER-STORM

Bei dem heftigen Sturm in Südwestfrankreich ist ein zweiter Mensch ums Leben gekommen. Im Departement Tarn-et-Garonne sei ein Mann in seinem Garten verunglückt, als er auf einer Leiter arbeitete, sagte Regierungssprecherin Maud Bregeon dem Sender TF1. 

Sturm in Frankreich: 450.000 Menschen ohne Strom

Zuvor war bereits ein Lastwagenfahrer bei einem wetterbedingten Unfall ums Leben gekommen. 26 Menschen wurden insgesamt durch den Sturm verletzt, zumeist leicht. 450.000 Menschen waren weiterhin ohne Strom.

Die Feuerwehr sei zu 4.500 Einsätzen ausgerückt, sagte die Regierungssprecherin. Infolge des Sturms "Nils" galt in 25 Departements die Unwetterwarnstufe orange oder rot, wie der Wetterdienst Météo France mitteilte. Örtlich kam es zu Überschwemmungen und Verkehrsbehinderungen. In den Bergen herrschte massive Lawinengefahr.

Agenturen, pres  | 

