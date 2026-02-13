Zwei tote Babys in Gefrierschrank entdeckt

Im Osten Frankreichs sind zwei Babys tot in einem Gefrierschrank aufgefunden worden. Die 50-jährige Mutter wurde festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft in Besançon am Donnerstag mitteilte. Demnach gestand die Frau, dass sie die beiden Babys nach ihrer Geburt in den Jahren 2011 und 2018 in den Gefrierschrank ihres Hauses gelegt hatte.

Die Frau sagte den Angaben zufolge aus, dass sie die beiden Schwangerschaften vor ihrer Familie und Freunden verborgen habe und die beiden Kinder dann heimlich zuhause zur Welt gebracht habe.