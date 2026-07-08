Feuerwehrmann (22) bei Löscharbeiten tödlich verunglückt

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Bei einem der Waldbrände in Frankreich ist ein 22 Jahre alter Feuerwehrmann ums Leben gekommen. Als der zur freiwilligen Feuerwehr von Albertville gehörende Mann am frühen Morgen im südöstlichen Département Savoyen gegen einen Buschbrand gekämpft habe, sei er von einem herabstürzenden Felsblock getroffen und fortgerissen worden, teilte der französische Innenminister Laurent Nuñez am Mittwoch im Onlinedienst X mit.

Feuer durch Blitzeinschlag ausgelöst „Die Nation verneigt sich vor seinem Andenken und teilt den Schmerz mit all denjenigen, die ihn gekannt und an seiner Seite gedient haben“, würdigte der Minister den Verstorbenen. Der 22-Jährige hatte gegen ein Feuer gekämpft, das am 24. Juni in schwer zugänglichem Gebiet in der Kommune Planay durch ein Gewitter ausgelöst worden war. Es hatte sich am Wochenende wegen heftigen Winds intensiviert und breitete sich bis Dienstagabend auf 30 Hektar aus.