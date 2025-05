Missbrauchte 299 Minderjährige: 20 Jahre Haft für Arzt

Ein Gericht in Westfrankreich hat einen Chirurgen wegen des Missbrauchs von 299 meist minderjährigen Patientinnen und Patienten zu 20 Jahren Haft verurteilt .

In dem wohl größten Prozess um Kindesmissbrauch in Frankreich hatte der pensionierte Spitalsarzt alle angeklagten Taten gestanden, zu denen es im Operationssaal, während der Narkose und auch in den Patientenzimmern kam.