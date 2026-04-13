Frankreich: Mann tötete Ex-Partnerin und deren Zwillingsschwester

Ein Mann in Frankreich hat Behördenangaben zufolge seine Ex-Partnerin und deren Zwillingsschwester getötet. Der rund 60 Jahre alte mutmaßliche Täter sei von Nachbarn dabei beobachtet worden, wie er "blutverschmiert, mit einer Schusswaffe in der Hand" das Haus von einer der beiden Frauen im Département Vienne verlassen habe, teilte die regionale Staatsanwältin am Sonntag mit. Der Mann wurde mit einer Schusswunde in der Brust aufgefunden und erlag später seinen Verletzungen.

60-jährige Zwillingsschwestern ermordet

Die beiden rund 60 Jahre alten Frauen waren nach Angaben des Bürgermeisters des 7.000-Seelen-Dorfes Zwillingsschwestern und in der Gemeinde "wohlbekannt". Gegenüber der Nachrichtenagentur AFP sprach der Bürgermeister von einer "sinnlosen Tat" und einem "sehr schwierigen" Moment für die Familien der Opfer. Den mutmaßlichen Täter habe er nicht gekannt. Aus dem Fall nahestehenden Kreisen verlautete, dass es sich bei einer der Frauen um die Ex-Partnerin des mutmaßlichen Täters gehandelt habe.

Nachdem sie von Nachbarn alarmiert wurde, fand die Gendarmerie der regionalen Staatsanwältin zufolge die Leichen der beiden Frauen. Der mutmaßliche Täter sei daraufhin vor seinem Haus "mit einer Schussverletzung im Brustbereich" entdeckt worden. Er wurde demnach in die Intensivstation eines Krankenhauses in der Stadt Poitiers gebracht, wo er später für tot erklärt wurde.