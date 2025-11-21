80.000 Handys beschlagnahmt: Frankreichs Gefängnisse bald mit Störsendern

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

In Frankreichs Gefängnissen sind im vergangenen Jahr 80.000 Handys beschlagnahmt worden. Mit einem "Null-Handy-hinter-Gittern"-Plan will Justizminister Gérald Darmanin nun der Praxis ein Ende bereiten, dass sich Häftlinge per Drohne Mobiltelefone, Rauschgift und andere verbotene Gegenstände ins Gefängnis liefern lassen. Mit Millionenaufwand sollen etliche Haftanstalten mit engmaschigen Fenstergittern, Röntgengeräten und Störsendern ausgestattet werden, die die Nutzung von Handys sowie Internetverbindungen unmöglich machen. "Wie bereits gesagt, wurden im letzten Jahr 80.000 Handys beschlagnahmt, aber auch Drogen", sagte der Justizminister am Freitag beim Besuch des Pariser Gefängnisses La Santé, in dem kürzlich auch Ex-Präsident Nicolas Sarkozy einsaß.

"Vorhin sagten mir die Strafvollzugsbeamten, dass mindestens zwei Drittel der Menschen, die sich in Paris in La Santé, befinden, in ihren Zellen Haschisch konsumieren", sagte der Minister. "Die große Mehrheit der Franzosen, wie auch die Strafvollzugsbeamten, verstehen nicht, wie man im Gefängnis mit einem Mobiltelefon telefonieren und im Gefängnis Haschisch rauchen kann." Das sei völlig inakzeptabel.