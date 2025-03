Frau bringt im Zug Kind zur Welt – drei Ärzte waren zufällig da

In einem französischen Fernzug hat eine Frau Medienberichten zufolge ein Baby zur Welt gebracht.

Bei der plötzlichen Geburt standen ihr ein Gynäkologe und zwei Mediziner zur Seite, die ebenfalls mit dem Zug unterwegs waren, wie französische Medien berichteten. Baby Kléa kam demnach wohlauf zur Welt. Ihren Papa lernte die Kleine wenig später kennen. Er war nicht an Bord des Zuges gewesen.

Sie wurde abgeschirmt und in den Fahrradbereich gebracht, wie die Zeitung La République du Centre unter Verweis auf die Einsatzkräfte berichtete.

Die Bahn, die vom zentralfranzösischen Clermont-Ferrand in die Hauptstadt Paris fuhr, hatte wegen des Vorfalls einen Zwischenhalt in Montargis eingelegt. Dort stießen bald Feuerwehrleute zu der Frau.

Ihr errechneter Geburtstermin sei erst in der kommenden Woche gewesen. Durch die Geburt aufgehalten, kam der Zug schließlich mit gut eineinhalb Stunden Verspätung in Paris an.