Eine Frau in Frankreich, die ihren kranken Großvater in Brand gesetzt und getötet hat, um sein Leiden zu verkürzen, ist von einem Gericht zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Die Richter in Bourg-en-Bresse in Südostfrankreich setzten in dem Berufungsprozess vier Jahre der Strafe zur Bewährung aus, während die verbleibende Haft mit einer elektronischen Fußfessel zu Hause verbüßt werden kann, berichteten die Zeitung "Le Progrès" und der Sender BFMTV.