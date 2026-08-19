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Oberbayern

Forstunfall in Bayern: Kind von Baum tödlich getroffen

Genauere Details zum Opfer sind nicht bekannt. Es wollte bei den Forstarbeiten kindgerecht mithelfen.
19.08.2026, 12:08

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Baumstämme im Wald übereinander gestapelt

Ein Grundschulkind ist bei Forstarbeiten in Oberbayern von einem gefällten Baum getroffen und tödlich verletzt worden. Die genauen Umstände des Unfalls ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das Kind, dessen Alter und Geschlecht nicht genannt wurden, am Freitag mit einem Erwachsenen in einem Wald im nördlichen Landkreis Garmisch-Partenkirchen unterwegs. 

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Dort sollte es bei Forstarbeiten zusehen und kindgerecht mithelfen. Nach Polizeiangaben wurde das Kind dabei von einem gefällten Baum getroffen und schwer verletzt. Es kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik, erlag dort aber seinen Verletzungen.

Agenturen, msim  | 

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