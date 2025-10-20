Notlandung: Flugzeug kommt in St. Petersburg von Landebahn ab
Zusammenfassung
- Ein Airbus A320 kam bei einer Notlandung in St. Petersburg von der Landebahn ab, alle 162 Insassen blieben unverletzt.
- Die Maschine kehrte wegen einer Fahrwerks-Fehlfunktion um, der Flugbetrieb am Flughafen Pulkowo wurde kurzzeitig eingestellt und am Morgen wieder aufgenommen.
- Russische Fluglinien ersetzen veraltete sowjetische Flugzeuge zunehmend durch moderne Jets wie den A320.
Am Flughafen der russischen Ostsee-Metropole St. Petersburg ist am frühen Montagmorgen ein Passagierflugzeug bei einer Notlandung von der Landebahn abgekommen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Ria Nowosti berichtete, wurde keiner der 162 Insassen verletzt.
Fehlfunktion des Fahrwerks
Demnach war die zuvor in Richtung der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku gestartete Airbus-A320-Maschine wegen einer Fehlfunktion des Fahrwerks zurückgekehrt. Wie Ria Nowosti weiter berichtete, wurde am Petersburger Flughafen Pulkowo wegen des Vorfalls kurzfristig der Flugbetrieb eingestellt, bereits in den Morgenstunden aber wieder aufgenommen.
Meistverkauftes Verkehrsflugzeug
Der Airbus A320 wurde laut in der vergangenen Woche veröffentlichten Zahlen kürzlich zum meistverkauften Verkehrsflugzeug. Russische Fluglinien hatten in den vergangenen Jahren aufgrund von Unfällen mit veralteten Flugzeugen Schritte unternommen, um von sowjetischen Maschinen auf moderne Jets wie den A320 oder die Boeing 737 umzusteigen.
