Enge Reihen, schmale Polster, kaum Bewegungsfreiheit. Selbst durchschnittlich gebaute Passagiere empfinden Langstreckenflüge in der Economy-Klasse oft als Strapaze. Für Menschen mit starkem Übergewicht ist die Situation jedoch besonders schwierig.

Die US-Fluggesellschaft Southwest Airlines hatte dieses Problem bislang vergleichsweise großzügig gelöst. Kundinnen und Kunden mit höherem Körpergewicht konnten einen zusätzlichen Sitzplatz ohne Aufpreis in Anspruch nehmen.

Diese Praxis wird nun beendet. Wie die New York Times berichtet, verschärft die Airline ihre Richtlinien deutlich.

Ab dem 27. Jänner 2026 müssen Passagiere, die nicht vollständig auf einen einzelnen Sitz passen, verpflichtend zwei Plätze buchen – und auch selbst bezahlen. Eine nachträgliche Rückerstattung ist nur noch in wenigen Ausnahmefällen möglich, etwa wenn der Flug nicht ausgebucht ist und beide Sitze in derselben Tarifklasse erworben wurden.