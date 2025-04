11 Jahre vermisst: Suche nach Flug MH370 vorerst eingestellt

Als Grund gab der malaysische Verkehrsminister Anthony Loke schlechte Wetterbedingungen an. "Ich glaube, jetzt ist nicht die richtige Jahreszeit", so der Politiker. Die Spezialfirma Ocean Infinity habe ihre Operation im Indischen Ozean vorerst eingestellt, werde sie aber Ende des Jahres wieder aufnehmen.

Vier "Hotspots"

Das Unternehmen mit Sitz in den USA und Großbritannien hatte im Februar eine neue Suche mit Hilfe eines Tiefsee-Versorgungsschiffs und autonomer Unterwasserfahrzeuge (AUVs) gestartet, mit denen der Meeresboden nach Spuren der vermissten Boeing 777 abgesucht werden sollte.

Die Suchaktion fand Medienberichten zufolge etwa 1.500 Kilometer vor der Küste von Perth in Westaustralien statt. Ocean Infinity wollte sich auf ein Gebiet von rund 15.000 Quadratkilometern und vier "Hotspots" konzentrieren, an denen das Wrack nach Ansicht von Forschern am wahrscheinlichsten zu finden sein könnte.