Toiletten im Flugzeug defekt: Passagiere sollen in Flaschen urinieren

Der Albtraum schlechthin – man möchte während des Flugs auf die Toilette gehen, doch diese ist defekt. Man weicht auf die nächste aus – auch diese ist ausgefallen, und bei der dritten braucht man es erst gar nicht zu versuchen.

Während eines Flugs von Balis größter Stadt Denpasar nach Brisbane fielen alle WCs aus – eine soll sogar bereits vor dem Abflug defekt gewesen sein, wie australische Medien berichten, die anderen im Laufe des Flugs.