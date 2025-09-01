Toiletten im Flugzeug defekt: Passagiere sollen in Flaschen urinieren
Der Albtraum schlechthin – man möchte während des Flugs auf die Toilette gehen, doch diese ist defekt. Man weicht auf die nächste aus – auch diese ist ausgefallen, und bei der dritten braucht man es erst gar nicht zu versuchen.
Während eines Flugs von Balis größter Stadt Denpasar nach Brisbane fielen alle WCs aus – eine soll sogar bereits vor dem Abflug defekt gewesen sein, wie australische Medien berichten, die anderen im Laufe des Flugs.
Notdurft in Falschen verrichten
Einer der Fluggäste bezeichnete den Nachtflug als "einen schmutzigen, erniedrigenden Albtraum", berichtet ABC News. Nach Angaben eines Passagiers wurden die Menschen aufgefordert, ihre Notdurft in Flaschen oder in den bereits verstopften Toiletten zu verrichten. Die WC-Schüsseln liefen mit Exkrementen, Urin und benutztem Toilettenpapier über. Der Gestank breitete sich rasch im Flugzeug aus, und die Ausscheidungen verteilten sich über den Boden.
"Eine ältere Frau konnte es nicht mehr zurückhalten und musste sich in der Öffentlichkeit nässen. Es war demütigend und absolut schockierend", so ein Fluggast.
Gutschrift für Fluggäste
Auf die konkreten Vorwürfe der Passagiere reagierte die Fluggesellschaft bislang nicht. Man werde den Vorfall jedoch eingehend untersuchen. Des Weiteren entschuldige man sich aufrichtig bei den Fluggästen und werde ihnen eine Gutschrift aufgrund der Unannehmlichkeiten ausstellen.
Kommentare