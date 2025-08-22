Chaos während Flug: Frau schlug auf Passagiere und Crew ein

Eine betrunkene Passagierin hat während eines Fluges von England nach Zypern im Flugzeug randaliert und für eine ungeplante Zwischenlandung am deutschen Flughafen Köln/Bonn gesorgt.

1,76 Promille: Britin schlug während Flug auf Mitreisende und Crew ein

Die 41-jährige Passagierin habe Mitreisende und Crewmitglieder am Donnerstagabend geschlagen, getreten und beleidigt sowie diesen gedroht, teilte die zuständige Bundespolizei am Vormittag mit. Ursprünglich sei das Flugzeug auf dem Weg von Manchester nach Larnaka gewesen.