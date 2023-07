Flash Mob in Friaul: 200 Menschen badeten in Kleidung

Rund 200 Personen haben am Sonntag auf einem Strand bei der Hafenstadt Monfalcone in Friaul Julisch Venetien an einem Flash Mob gegen die Bürgermeisterin Anna Maria Cisint teilgenommen. Sie gingen bekleidet ins Wasser, um gegen die Amtsinhaberin zu protestieren, die sich diese Woche über Muslime und Musliminnen beschwert hatte, die voll bekleidet im Meer baden.

Am Flash Mob beteiligten sich Aktivisten einer interkulturellen Organisation, die die Bürger aufgerufen hatten, bekleidet zu baden, um gegen die als "unannehmbar" bezeichneten Behauptungen der Bürgermeisterin zu protestieren. An der Initiative beteiligten sich sowohl Italiener als auch Bürger aus Bangladesch, die eine große Ausländergemeinschaft in der Hafenstadt bilden. "Jeder soll baden, wie er will", lautete der Slogan der Demonstranten.

