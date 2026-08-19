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Welt

Familienstreit eskaliert an OÖ-Grenze mit Messer und Pfefferspray

Der 47-Jährige stand offenbar unter dem Einfluss von Medikamenten, der 16-Jährige wurde leicht verletzt.
19.08.2026, 11:59

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Ein Polizeiauto steht vor einem Zaun mit einem Schild und Wappen, im Hintergrund sind Bäume zu sehen.

In Neuburg am Inn, einer Grenzgemeinde zu Oberösterreich im niederbayerischen Landkreis Passau, ist am Dienstagnachmittag ein Familienstreit eskaliert. 

Ein 47-Jähriger deutscher Staatsbürger hatte der Polizei zufolge einen 16-jährigen Landsmann mit einem Messer attackiert und leicht verletzt. Der Jugendliche setzte sich mit Pfefferspray zur Wehr. Der Erwachsene, der offenbar unter dem Einfluss von Medikamenten stand, wurde in eine Klinik gebracht.

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Die Behörde in Passau berichtete von „einem größeren Polizeieinsatz“, den der außer Kontrolle geratene Familienstreit zur Folge gehabt habe. Der 47-Jährige flüchtete mit einem Pkw und wurde in Fürstenzell gefasst. Eine Kontrolle ergab, dass der Mann keinen Führerschein besitzt. Wegen des Verdachts des Einflusses von Medikamenten wurde außerdem eine Blutentnahme angeordnet. „Da sich der 47-Jährige in einem psychischem Ausnahmezustand befand, wurde er in einer Fachklinik untergebracht“, informierte die Polizeiinspektion Passau.

Weil der Mann die Polizeibeamten während des Einsatzes „mit unterschiedlichen Kraftausdrücken“ beleidigt und ihnen nicht zuletzt Gewalt angedroht hatte, wurden gegen ihn mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der leicht verletzte 16-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Agenturen, msim  | 

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