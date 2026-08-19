Familienstreit eskaliert an OÖ-Grenze mit Messer und Pfefferspray

In Neuburg am Inn, einer Grenzgemeinde zu Oberösterreich im niederbayerischen Landkreis Passau, ist am Dienstagnachmittag ein Familienstreit eskaliert.

Ein 47-Jähriger deutscher Staatsbürger hatte der Polizei zufolge einen 16-jährigen Landsmann mit einem Messer attackiert und leicht verletzt. Der Jugendliche setzte sich mit Pfefferspray zur Wehr. Der Erwachsene, der offenbar unter dem Einfluss von Medikamenten stand, wurde in eine Klinik gebracht.