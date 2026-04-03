Vierköpfige deutsche Familie starb bei Autounfall in Portugal

Bei einem schweren Autounfall in Portugal ist eine vierköpfige deutsche Familie ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich am Freitag auf einer Schnellstraße nahe der südportugiesischen Gemeinde Alvalade do Sado, wie Polizeivertreter Miguel Mendes dem öffentlich-rechtlichen Sender RTP sagte.

Unter den vier Todesopfern seien zwei Minderjährige. Er bestätigte zudem, dass es sich um vier Mitglieder einer Familie handelte.