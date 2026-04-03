Vierköpfige deutsche Familie starb bei Autounfall in Portugal
Bei einem schweren Autounfall in Portugal ist eine vierköpfige deutsche Familie ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich am Freitag auf einer Schnellstraße nahe der südportugiesischen Gemeinde Alvalade do Sado, wie Polizeivertreter Miguel Mendes dem öffentlich-rechtlichen Sender RTP sagte.
Unter den vier Todesopfern seien zwei Minderjährige. Er bestätigte zudem, dass es sich um vier Mitglieder einer Familie handelte.
Die vier Toten seien "alles deutsche Staatsangehörige, und sie waren im gleichen Fahrzeug unterwegs", sagte Mendes weiter. Portugiesischen Medienberichten zufolge waren die minderjährigen Opfer 13 und 15 Jahre, der Vater 48 Jahre und die Mutter 43 Jahre alt.
Bei dem Frontalzusammenstoß, an dem insgesamt drei Fahrzeuge beteiligt waren, wurde auch ein Portugiese schwer verletzt. Der 69-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus der Hauptstadt Lissabon geflogen, wie die Polizei mitteilte.
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