Falscher Zahnarzt (22) behandelte jahrelang Patienten

In Tschechien ist ein falscher Zahnarzt aufgeflogen, der zweieinhalb Jahre lang Patienten in einer illegalen Praxis behandelt haben soll. Der 22-Jährige sei gemeinsam mit zwei Komplizen vorübergehend festgenommen worden, teilte eine Polizeisprecherin am Mittwoch mit. Er werde unter anderem der versuchten Körperverletzung, der unangemeldeten Geschäftstätigkeit und der Geldwäsche beschuldigt.