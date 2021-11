Falscher Arzt: Theologe impfte in Deutschland gegen Covid

Ein Theologe soll sich in Deutschland als Arzt ausgegeben und Menschen in zwei Impfzentren in Oberbayern Corona-Impfungen verabreicht haben. Die Staatsanwaltschaft Traunstein klagte den 50-Jährigen nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Urkundenfälschung und Betrugs an. Er soll im Februar und März rund 300 Impfungen selbst und mehr als 1.100 angeordnet haben.