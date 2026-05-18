Fall Mangione: Richter urteilt zur teilweisen Genehmigung von Beweisen

Mehr als ein Jahr nach der Tötung des Vorstandschefs eines Krankenversicherers in New York hat ein Richter einige Beweisstücke für das Verfahren ausgeschlossen - andere aber zugelassen. Eine Schusswaffe und ein Notizbuch, die im Rucksack des angeklagten Luigi Mangione gefunden wurden, seien als Beweismittel zulässig, urteilte Richter Gregory Carro in New York.

Nicht zugelassen seien unter anderem ein Handy, ein Pass und ein Geldbeutel, urteilte der Richter. Zudem dürften nur einige der Aussagen, die der 28 Jahre alte Mangione am Tag seiner Festnahme im US-Bundesstaat Pennsylvania gemacht habe, im Prozess verwendet werden. Der Rucksack sei ohne Durchsuchungsbefehl durchforstet und Mangione nicht ausreichend über seine Rechte informiert worden, begründete der Richter seine Entscheidung. Urteil ist Teilerfolg für beide Seiten Das Urteil ist ein Teilerfolg sowohl für die Verteidigung, die sich für den Ausschluss von Beweismitteln stark gemacht hatte, als auch für die Staatsanwaltschaft, die sich für eine Verwendung ausgesprochen hatte.