Mann schluckt Fabergé-Ei-Anhänger und wird festgenommen

Ein 32-jähriger Mann ist in Auckland wegen Diebstahls angeklagt worden, nachdem er laut Polizei in einem Juwelier einen mit Juwelen besetzten goldenen Fabergé-Ei-Anhänger genommen und verschluckt haben soll. Er wurde kurz darauf noch im Geschäft festgenommen und bis zu seinem Gerichtstermin am 8. Dezember in Haft behalten, berichtet unter anderem CNN.

Nach Angaben von Inspektor Grae Anderson, Auckland Central Area Commander bei der neuseeländischen Polizei, ereignete sich der Vorfall am Freitagnachmittag in einem Juwelier im Zentrum von Auckland. Das Personal verständigte die Polizei, woraufhin Beamte wenige Minuten später eintrafen und den Mann im Geschäft festnahmen. "Fabergé-Anhänger nicht wieder aufgefunden" In einer gesonderten Mitteilung am Mittwoch sagte Anderson, der Mann sei zum Zeitpunkt der Festnahme medizinisch untersucht worden und werde durchgehend von einem Beamten überwacht. „Da er in Polizeigewahrsam ist, haben wir eine Fürsorgepflicht, ihn angesichts der Umstände des Vorfalls weiter zu überwachen“, sagte Anderson. „Zu diesem Zeitpunkt wurde der Anhänger nicht wieder aufgefunden.“

James Bond Octopussy Ei-Anhänger Bei dem gestohlenen Gegenstand handelt es sich den Gerichtsunterlagen zufolge, die von Radio New Zealand eingesehen wurden, um einen Fabergé James Bond Octopussy Ei-Anhänger im Wert von 33.585 Neuseeland-Dollar (19.300 US-Dollar). Laut einem Eintrag auf der Fabergé-Website besteht der Anhänger aus 18-karätigem Gelbgold und grünem Guilloché-Email und ist mit 60 weißen Diamanten sowie 15 blauen Saphiren besetzt. Im Inneren befindet sich eine Miniatur-Oktopusfigur aus 18-karätigem Gold mit zwei schwarzen Diamantaugen.