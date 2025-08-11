Verkauft: Die teuersten Ostereier der Welt

Der britische Edelstein- und Minenkonzern Gemfields, spezialisiert auf den Abbau und die Vermarktung von Smaragden und Rubinen, hat für 50 Millionen Dollar den für seine weltberühmten Eier bekannten Juwelier Fabergé verkauft. Käufer ist die Investmentgesellschaft SMG Capital. Sie gehört laut Manager Magazin dem russischen Techunternehmer Sergei Mosunov. „Fabergés einzigartiges Erbe mit Verbindungen nach Russland, England, Frankreich und in die USA eröffnet bedeutende Möglichkeiten, um die Position im globalen Luxusmarkt weiter zu verfestigen und die internationale Präsenz zu erweitern“, sagt Mosunov über den Deal.

Symbol für Luxus Als Fabergé-Eier werden einzigartige Ostereier bezeichnet, die zwischen 1885 und 1917 in der Werkstatt von Peter Carl Fabergé in Sankt Petersburg angefertigt wurden. Sie sind der Inbegriff höchster Goldschmiedekunst. Die Eier wurden für die russischen Zaren gefertigt, aber auch als Auftragsarbeit für Reiche, die es dem russischen Kaiser gleichtun wollten. Heute sind die rund 50 Eier im Besitz von Museen oder von Superreichen, wie z. B. dem sanktionierten russischen Oligarchen Viktor Vekselberg.