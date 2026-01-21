"Größter Einsatz aller Zeiten": Europol zerschlägt Dealerring

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Europol hat seinen bisher "größten Einsatz aller Zeiten" gegen synthetische Drogen geführt und dabei einen der wichtigsten Dealerringe zerschlagen. Die jahrelang vorbereitete Aktion unter Beteiligung der Polizeibehörden aus Deutschland und fünf weiteren EU-Ländern habe zur Festnahme von 85 Verdächtigen geführt, hieß es am Mittwoch. Unter den Festgenommenen seien die beiden mutmaßlichen Bosse.

24 Drogenlabore aufgelöst Europol zufolge lösten die Behörden insgesamt 24 Drogenlabore von "industriellem Maßstab" auf und beschlagnahmten rund tausend Tonnen an Chemikalien, die zur Herstellung von Drogen wie MDMA, Amphetaminen und Methamphetamin verwendet worden seien. Neben der deutschen Polizei waren Kollegen aus Belgien, Polen, Spanien und Tschechien beteiligt.