Drogenhandel am Keplerplatz: 32-Jähriger nach Cannabis-Verkauf festgenommen

Die Wiener Polizei hat am vergangenen Sonntagnachmittag einen 32-jährigen Mann am Keplerplatz im 10. Wiener Gemeindebezirk festgenommen. Beamte der Polizeiinspektion Keplergasse beobachteten, wie der algerische Staatsangehörige mutmaßlich Suchtmittel an eine andere Person übergab. Der Mann soll rund fünf Gramm Cannabis verkauft haben, bevor die Polizisten eingriffen.

Anzeige für Käufer

Bei dem Tatverdächtigen wurden sowohl das Suchtmittel als auch Bargeld sichergestellt, teilte die Polizei mit. Der mutmaßliche Käufer, ein 32-jähriger rumänischer Staatsangehöriger, wurde nicht festgenommen, sondern wegen des Verdachts des Suchtmittelkaufs angezeigt. Der Vorfall ereignete sich am 4. Januar gegen 14:00 Uhr.