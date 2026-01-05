Bewaffneter Überfall in Wien-Ottakring: Trio erbeutet vierstelligen Geldbetrag

Am Sonntagnachmittag wurde eine 59-jährige Frau in ihrer Wohnung in Wien-Ottakring Opfer eines schweren Raubüberfalls . Drei vermummte Männer verschafften sich gegen 13:00 Uhr Zugang zu ihrer Wohnung, nachdem sie zunächst geklingelt und dann heftig an die Tür geklopft hatten. Als die Frau öffnete, soll einer der mutmaßlichen Täter sie mit einer schwarzen Faustfeuerwaffe bedroht und in die Wohnung gedrängt haben.

Bargeld erbeutet und geflüchtet

Während ein Verdächtiger im Stiegenhaus Wache hielt, sollen die anderen beiden die Wohnung betreten haben. Dort forderten sie laut Polizeibericht Bargeld von der 59-Jährigen. Nachdem ihnen ein Betrag im unteren vierstelligen Eurobereich ausgehändigt worden war, flüchteten die drei Männer in unbekannte Richtung.

Das Opfer konnte keine detaillierte Beschreibung der Täter liefern, gab jedoch an, dass die Männer etwa 30 Jahre alt gewesen sein sollen und sich vermutlich auf Russisch unterhalten hätten.