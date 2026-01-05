Wien

Festnahme in der Leopoldstadt: Morddrohung gegen Ehefrau

Der Schriftzug „Polizei“ und das österreichische Wappen auf einem Polizeiauto.
Ein 32-Jähriger soll eine Morddrohung gegen seine Frau ausgesprochen haben, nachdem sie ihn nicht in die Wohnung ließ.
05.01.26, 11:14
Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Die Wiener Polizei hat in der Nacht zum Sonntag einen 32-jährigen Mann wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung vorläufig festgenommen. Der serbische Staatsangehörige soll nach einem Streit zu seiner Wohnung in Wien-Leopoldstadt zurückgekehrt sein und seine 42-jährige Ehefrau mutmaßlich mit dem Umbringen bedroht haben, nachdem sie ihm den Zutritt verweigert hatte.

Eskalation nach nächtlicher Rückkehr

Dem Vorfall war bereits ein Polizeieinsatz vorausgegangen. Gegen 23 Uhr am Samstagabend übergab der Mann im Beisein von Beamten der Polizeiinspektion Leopoldsgasse seiner Ehefrau die Wohnungsschlüssel und kündigte an, bei Verwandten zu übernachten. Zu diesem Zeitpunkt lag laut Polizei kein strafrechtliches Delikt vor. 

Etwa eine Stunde später kehrte der Verdächtige jedoch zur gemeinsamen Wohnung zurück und verlangte Einlass. Als seine Frau dies verweigerte, soll er die Drohungen ausgesprochen haben.

Granate gegenüber von Synagoge in Wien gefunden

Schutzmaßnahmen eingeleitet

Bei Eintreffen der alarmierten Polizisten befand sich der 32-Jährige nicht mehr vor Ort. Er wurde aufgefordert, sich zu einer Polizeiinspektion zu begeben, wo er schließlich festgenommen wurde. Die Behörden sprachen gegen den Mann zusätzlich ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot aus. 

Der Beschuldigte bestreitet die gegen ihn erhobenen Vorwürfe der gefährlichen Drohung. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.

Mehr zum Thema

Blaulicht Leopoldstadt
kurier.at  | 

Kommentare