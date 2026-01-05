Festnahme in der Leopoldstadt: Morddrohung gegen Ehefrau

Die Wiener Polizei hat in der Nacht zum Sonntag einen 32-jährigen Mann wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung vorläufig festgenommen. Der serbische Staatsangehörige soll nach einem Streit zu seiner Wohnung in Wien-Leopoldstadt zurückgekehrt sein und seine 42-jährige Ehefrau mutmaßlich mit dem Umbringen bedroht haben, nachdem sie ihm den Zutritt verweigert hatte.

Eskalation nach nächtlicher Rückkehr

Dem Vorfall war bereits ein Polizeieinsatz vorausgegangen. Gegen 23 Uhr am Samstagabend übergab der Mann im Beisein von Beamten der Polizeiinspektion Leopoldsgasse seiner Ehefrau die Wohnungsschlüssel und kündigte an, bei Verwandten zu übernachten. Zu diesem Zeitpunkt lag laut Polizei kein strafrechtliches Delikt vor.

Etwa eine Stunde später kehrte der Verdächtige jedoch zur gemeinsamen Wohnung zurück und verlangte Einlass. Als seine Frau dies verweigerte, soll er die Drohungen ausgesprochen haben.