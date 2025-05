"Hände hoch!", rief plötzlich eine Stimme, die immer lauter auf ihn zukam. "Hände hoch!", rief die Stimme abermals. "Was ist hier los? Worum geht es hier?", rief Gligor zurück - obwohl ihm in diesem Augenblick vermutlich klar geworden sein musste, dass sein über 20 Jahre lang gehütetes Geheimnis nun keines mehr war.

Vater warnte die Tochter: "M it ihm stimmt etwas nicht"

Vergangene Woche gestand der 45-Jährige in einem Gerichtssaal in der US-Bundeshauptstadt schlussendlich, was er sein halbes Leben lang verheimlicht hatte - und was die Polizei im letzten Sommer vor seine Tür brachte. Er bekannte sich schuldig, Leslie Preer 2001 in ihrem Haus in Chevy Chase (US-Bundesstaat Maryland) geschlagen und erwürgt zu haben.

Der Fall war bis letztes Jahr ungelöst geblieben - bis die Ermittler auf Gligor aufmerksam wurden. Dieser hatte in den 1990er-Jahren Lauren Preer, die Tochter seines Opfers gedatet. Die beiden waren Schulfreunde gewesen. Aus der Freundschaft wurde eine Beziehung, die nicht allzu lange dauerte. Der junge Mann war mehrmals bei den Preers zu Gast, feierte sogar einmal Weihnachten in ihrem Hause. Die Mutter mochte ihn, der Vater nicht wirklich. "Er sagte immer: 'Lauren, mit ihm stimmt etwas nicht'", erzählt nun Lauren Preer der Washington Post.