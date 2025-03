"Es schien, als würden wir all die Jahre mit dem Kopf gegen die Wand schlagen. Jetzt ist endlich Bewegung in die Sache gekommen", wird Gary Scheper, Karens Bruder, von lokalen Medien zitiert. Seit Jahrzehnten sucht er gemeinsam mit dem Rest seiner Familie nach Antworten. An der Polizeiarbeit lässt er kein gutes Haar aus: "Die einzige Suche, von der ich weiß, dass sie 1983 durchgeführt wurde, war die meines Vaters, der Pilot war. Er mietete ein Flugzeug und flog über die Gegend, in der Hoffnung, dass er ihr gelbes Auto sehen könnte."

Karens Schwester: " Dabei war sie die ganze Zeit hier, im Fluss"

Übrigens, der "Cold Case" Karen Schepers kam erst Anfang dieses Jahres wieder in die Schlagzeilen. In dem Polizei-Podcast "Somebody Knows Something" ("Jemand weiß etwas") teilten die Mitglieder der Familie Scheper Zuhörerinnen und Zuhörern ihre Erinnerungen an die Vermisste mit - und sprachen offen über den angestauten Frust über die Ermittlungen, in denen jahrelang nichts voranging.

"Ich habe mich überall umgesehen - in Geschäften, auf den Flughäfen - und fragte mich, ob ich sie irgendwo sehen könnte. Dabei war sie die ganze Zeit hier, im Fluss", sagte Karens Schwester Susan nun nach dem Fund. Ihr Bruder pflichtete ihr bei: "Ich wünschte, man hätte im Fluss nachgesehen und ihr Auto vor 42 Jahren gefunden."

Die Polizei gab bekannt, dass die Ermittlungen fortgesetzt würden. Man wolle keine Theorie darüber ausschließen, was mit Karen geschehen sein könnte.