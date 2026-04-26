Oink: Estland hat den besten Schweine-Imitator gekürt

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Einmal so richtig die Sau rauslassen: Bei einem kuriosen Wettbewerb auf einer Agrarmesse im estnischen Tartu haben sich rund ein Dutzend Teilnehmer im Nachahmen von Schweinlauten gemessen. Auf einer Bühne unter freien Himmel quiekten und grunzten die Schweine-Imitatoren, was das Zeug hielt - und das so authentisch wie möglich. Gewinner des schweinischen Wettquiekens war Lokalmatador Andrus Maileht. "Es kam einfach aus mir heraus", verriet Maileht nach seinem Sieg der Deutschen Presse-Agentur sein Erfolgsgeheimnis. Als Preis für seinen schweinischen und vom anwesenden Publikum lautstark umjubelten Auftritt nahm der Este einen Gutschein für ein halbes Schwein und für Wurstwaren mit nach Hause.

Wer ist die größte Sau? Gekürt wurde der Gewinner von einer Jury, bestehend aus Vertretern der estnischen Schweinezuchtbranche, die die Teilnehmer anhand von Kriterien wie Authentizität, Kraft und Unterhaltungswert bewerteten. Klang, Präsentation und Humor - all das zählte. Je einprägsamer, desto besser. "Man muss mutig, fröhlich und enthusiastisch sein", sagte Organisatorin Made Britta Eensalu. "Das Hauptkriterium ist das emotionale Kriterium", sagte Jurymitglied Aare Kalson der dpa. Entscheidend für ihn sei gewesen, dass der Auftritt des Gewinners "sehr professionell" war. Beim Schließen seiner Augen habe er nicht unterscheiden können, ob er auf einer Schweinefarm oder einem Ausstellungsgelände sei. "Ich fühlte mich wirklich wie auf einem Bauernhof", sagte Kalson.