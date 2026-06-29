Die 9 verheerendsten Erdbeben seit 2000

Am 24. Juni erschütterten zwei Erdbeben der Stärke 7,2 und 7,5 die Nordküste Venezuelas. Die venezolanischen Behörden gaben die Zahl der Toten nach dem verheerenden Doppel-Erdbeben aktuell mit 1.450 an. Laut UNO-Angaben werden rund 50.000 Menschen vermisst. Naturkatastrophen dieser Dimension fordern immer wieder zehntausende Tote. Eine Auswahl der verheerendsten Katastrophen seit der Jahrtausendwende.

Myanmar, März 2025 Nach einem schweren Erdbeben der Stärke 7,7 liegt die Zahl der Toten bei mindestens 3.800. Besonders betroffen sind Stadt und Region Sagaing. Mehr als 2.000 Klöster und Pagoden stürzen ein.

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Türkei/Syrien, Februar 2023 Zwei gewaltige Erdbeben der Stärken 7,7 und 7,6 erschüttern die Grenzregion und fordern insgesamt mehr als 57.000 Todesopfer. Allein in der Türkei verlieren mehr als zwei Millionen Menschen ihr Zuhause.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/SAMEER AL-DOUMY In der betroffenen Region in der Grenzregion Syrien/Türkei brachen unzählige Wohnhäuser ein

Indonesien, September 2018 Nach einem Beben der Stärke 7,5 und einem Tsunami auf der Insel Sulawesi gibt es mehr als 4.300 Tote. Mindestens 200.000 Menschen verlieren ihr Zuhause.

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Nepal, April/Mai 2015 Ein Beben der Stärke 7,8 erschüttert die Gegend um die Hauptstadt Kathmandu. Nach einem weiteren Beben rund zwei Wochen später liegt die Zahl der Toten bei 9.000. Millionen werden obdachlos.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/STR Verwüstung nach dem Erdbeben in Kathmandu

Japan, März 2011 Ein Beben der Stärke 9,0 und ein anschließender Tsunami richten schwere Zerstörungen an. Fast 16.000 Menschen kommen ums Leben. Das Beben führt zur Katastrophe im Atomkraftwerk Fukushima.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/STEPHEN MORRISON Die Tsunamiwelle in Japan riss Schiffe mit sich in Wohngebiete an der Küste

Haiti, Januar 2010 Bei einem Erdbeben der Stärke 7,0 kommen je nach Quelle zwischen 100.000 und mehr als 300.000 Menschen ums Leben. Mindestens 1,5 Millionen Haitianer werden obdachlos.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Carlos Barria Nach dem Erdbeben holen sich Bewohner Wasser von einer gebrochenen Wasserleitung

China, Mai 2008 Bei einem Erdbeben der Stärke 8,0 kommen in der Provinz Sichuan und anderen Regionen mehr als 80.000 Menschen ums Leben. Millionen Menschen verlieren ihr Zuhause.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Nir Elias Menschen, die durch das Erdbeben in ihrem Dorf isoliert wurden, wandern zu Fuß über den Pass

Pakistan/Indien, Oktober 2005 Mindestens 87.000 Todesopfer zählt das muslimische Land nach einem Beben der Stärke 7,6, im indischen Teil Kaschmirs sind es mehr als 1.000. 3,5 Millionen Menschen werden obdachlos.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/MAST IRHAM Der Tsunami 2004 riss alles mit sich. Ganze Landstreifen wurden ausradiert