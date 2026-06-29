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Welt

Die 9 verheerendsten Erdbeben seit 2000

Bei schweren Erdbeben sind teilweise zehntausende Tote zu beklagen. Eine Übersicht über die schlimmsten Katastrophen.
29.06.2026, 15:42

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20th anniversary of the 2004 Indian Ocean tsunami

Am 24. Juni erschütterten zwei Erdbeben der Stärke 7,2 und 7,5 die Nordküste Venezuelas.  Die venezolanischen Behörden gaben die Zahl der Toten nach dem verheerenden Doppel-Erdbeben aktuell mit 1.450 an. Laut UNO-Angaben werden rund 50.000 Menschen vermisst. Naturkatastrophen dieser Dimension fordern immer wieder zehntausende Tote. Eine Auswahl der verheerendsten Katastrophen seit der Jahrtausendwende.

Neugeborenes Baby 32 Stunden nach Erdbeben aus Trümmern gerettet

Myanmar, März 2025

Nach einem schweren Erdbeben der Stärke 7,7 liegt die Zahl der Toten bei mindestens 3.800. Besonders betroffen sind Stadt und Region Sagaing. Mehr als 2.000 Klöster und Pagoden stürzen ein.

Myanmar marks one-year anniversary of 2025 earthquake

Zerstörte Tempel in Myanmar

Türkei/Syrien, Februar 2023

 Zwei gewaltige Erdbeben der Stärken 7,7 und 7,6 erschüttern die Grenzregion und fordern insgesamt mehr als 57.000 Todesopfer. Allein in der Türkei verlieren mehr als zwei Millionen Menschen ihr Zuhause.

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In der betroffenen Region in der Grenzregion Syrien/Türkei brachen unzählige Wohnhäuser ein

Indonesien, September 2018

Nach einem Beben der Stärke 7,5 und einem Tsunami auf der Insel Sulawesi gibt es mehr als 4.300 Tote. Mindestens 200.000 Menschen verlieren ihr Zuhause.

20th Anniversary of the 2006 Yogyakarta earthquake

Überlebender in Indonesien

Nepal, April/Mai 2015

Ein Beben der Stärke 7,8 erschüttert die Gegend um die Hauptstadt Kathmandu. Nach einem weiteren Beben rund zwei Wochen später liegt die Zahl der Toten bei 9.000. Millionen werden obdachlos.

TOPSHOT-CHINA-NEPAL-QUAKE

Verwüstung nach dem  Erdbeben in Kathmandu

Japan, März 2011

Ein Beben der Stärke 9,0 und ein anschließender Tsunami richten schwere Zerstörungen an. Fast 16.000 Menschen kommen ums Leben. Das Beben führt zur Katastrophe im Atomkraftwerk Fukushima.

15th Anniversary of Tsunami & Fukushima nuclear disaster, 11 March 2011

Die Tsunamiwelle in Japan riss Schiffe mit sich in Wohngebiete an der Küste

Haiti, Januar 2010

Bei einem Erdbeben der Stärke 7,0 kommen je nach Quelle zwischen 100.000 und mehr als 300.000 Menschen ums Leben. Mindestens 1,5 Millionen Haitianer werden obdachlos.

FILE PHOTO: People collect water from a broken pipe under the asphalt near the presidential palace in Port-au-Prince

Nach dem Erdbeben holen sich Bewohner Wasser von einer gebrochenen Wasserleitung

China, Mai 2008

Bei einem Erdbeben der Stärke 8,0 kommen in der Provinz Sichuan und anderen Regionen mehr als 80.000 Menschen ums Leben. Millionen Menschen verlieren ihr Zuhause.

Reuters Pictures 40th anniversary collection

Menschen, die durch das Erdbeben in ihrem Dorf isoliert wurden, wandern zu Fuß über den Pass

Pakistan/Indien, Oktober 2005

Mindestens 87.000 Todesopfer zählt das muslimische Land nach einem Beben der Stärke 7,6, im indischen Teil Kaschmirs sind es mehr als 1.000. 3,5 Millionen Menschen werden obdachlos.

20th anniversary of the 2004 Indian Ocean tsunami

Der Tsunami 2004 riss alles mit sich. Ganze Landstreifen wurden ausradiert

Indonesien und Küsten des Indischen Ozeans, Dezember 2004

 Ein Seebeben der Stärke 9,1 vor der Insel Sumatra löst gewaltige Tsunamis aus. Geschätzt 230.000 Menschen sterben - darunter mehr als 500 Deutsche in Thailand.

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