Die Einwohner der "Phlegräischen Felder" (Brennende Felder), dem Gebiet des "Supervulkans" bei Neapel in Süditalien, kommen nicht zur Ruhe. Am Freitag wurde ein Erdbeben mit Stärke 4.0 mit Epizentrum in der Nähe von Dazio, zwischen Pozzuoli und dem westlichen Stadtgebiet von Neapel verzeichnet.

Das Beben war in Neapel und umliegenden Gemeinden deutlich spürbar. Viele Menschen flüchteten auf die Straßen.

Erdbeben in Neapel: Keine Berichte größeren Schäden

Auf die stärkere Erschütterung folgten einige Nachbeben, wie das italienische Institut für Geologie und Vulkanologie (INGV) berichtete. Das Epizentrum lag in geringer Tiefe, circa 2,5 Kilometer, was die starke Wahrnehmung erklärt. Der öffentliche Nahverkehr wurde vorsorglich unterbrochen, um die Infrastruktur zu kontrollieren. Es gab aber keine Berichte von Opfern, oder größeren Schäden.