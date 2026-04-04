Erdbeben erschütterte Afghanistan: mindestens 12 Tote

Bei einem Erdbeben im Norden Afghanistans sind laut Behörden mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen und vier weitere verletzt worden. Nach Angaben des GFZ Helmholtz-Zentrums für Geoforschung in Potsdam hatte das Erdbeben am Freitagabend eine Stärke von 5,8.

Das Beben habe den Bezirk Yamgan in der Provinz Badachschan im Nordosten des Landes getroffen, sei aber auch in der Hauptstadt Kabul und in anderen Provinzen zu spüren gewesen, erklärte ein Sprecher der afghanischen Behörden auf der Plattform X. Mindestens fünf Häuser seien durch das Beben zerstört, 33 weitere beschädigt worden, hieß es weiter.

Immer wieder gibt es schwere Erdbeben in der Region, wo die Arabische, die Indische und die Eurasische Platte aufeinandertreffen. Im September war es in Afghanistan zu einem schweren Erdbeben mit mehr als 2.000 Toten gekommen.