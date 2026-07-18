Erdbeben der Stärke 5,0 erschütterte Südosten der Türkei
Ein Erdbeben der Stärke 5,0 hat am Samstag in der Früh den Südosten der Türkei erschüttert. Berichte über Tote, Verletzte oder Schäden lagen zunächst nicht vor, wie die türkische Katastrophenschutzbehörde AFAD mitteilte.
Das Beben ereignete sich demnach um 06.20 Uhr Ortszeit (05.20 Uhr MESZ) im Bezirk Battalgazi in der Provinz Malatya. Es sei auch in den Provinzen Elazig, Adiyaman, Tunceli und Sanliurfa zu spüren gewesen.
„Es wurde keine problematische Situation gemeldet“, erklärte AFAD, Einsatzkräfte seien aber weiterhin vor Ort. Auch der türkische Umwelt- und Städtebauminister Murat Kurum erklärte im Onlinedienst X, bisher seien keine negativen Entwicklungen festgestellt worden. Die Behörden prüften jedoch weiterhin alle eingehenden Meldungen.
Die Türkei ist von mehreren, bedeutenden geologischen Bruchstellen und -linien durchzogen und ist immer wieder von schweren Erdbeben betroffen. Zuletzt kamen im Februar 2023 bei einem verheerenden Beben im Süden des Landes mehr als 53.000 Menschen ums Leben, auch im angrenzenden Syrien starben tausende Menschen. Die Erschütterungen richteten in mehreren Ortschaften und Städten schwere Zerstörung an.
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