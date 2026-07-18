Erdbeben der Stärke 5,0 erschütterte Südosten der Türkei

Ein Erdbeben der Stärke 5,0 hat am Samstag in der Früh den Südosten der Türkei erschüttert. Berichte über Tote, Verletzte oder Schäden lagen zunächst nicht vor, wie die türkische Katastrophenschutzbehörde AFAD mitteilte.

Das Beben ereignete sich demnach um 06.20 Uhr Ortszeit (05.20 Uhr MESZ) im Bezirk Battalgazi in der Provinz Malatya. Es sei auch in den Provinzen Elazig, Adiyaman, Tunceli und Sanliurfa zu spüren gewesen.