England: Polizist wegen sexueller Beziehung mit Festgenommener verurteilt

Sexualisiertes Gespräch auf sozialen Medien fortgesetzt

Demnach hatte der 35 Jahre alte Beamte den Auftrag, die Frau während eines Krankenhausaufenthalts in dem Küstenort Margate in der südostenglischen Grafschaft Kent zu bewachen. Dabei habe er ein sexualisiertes Gespräch mit ihr begonnen, dass er später auf sozialen Medien fortsetzte. Anschließend habe er sie auch in ihrem Zuhause besucht und sich dort "unprofessionell" verhalten, zitierte PA aus einer Mitteilung der Polizeiaufsichtsbehörde IOPC (Independent Office for Police Conduct).

