Eine Zeitzeugin wird zum Social-Media-Phänomen

So berührend ihre Geschichte auch sein mag – die Anekdoten, die Ebert in ihren Videos preisgibt, sind schauerlich. Ungeschönt beschreibt sie den Alltag im Vernichtungslager, wie er wirklich war – und zeichnet damit ein düsteres Bild tiefster menschlicher Abgründe.

Sie erzählt etwa von schwangeren Frauen, die in ihrer Verzweiflung versuchten, Totgeburten herbeizuführen, weil sie nicht wollten, „dass die Nazis an ihren Neugeborenen herumexperimentieren“. Gefragt, welcher Eindruck aus Auschwitz ihr bis heute im Gedächtnis bleibt, antwortet sie: „Der fürchterliche Gestank. Es roch ständig nach verbrannten Menschen.“

Ob sie angesichts dieser Erlebnisse jemals wieder an den Ort des Schreckens zurückkehren würde, will ein Nutzer wissen. „Ja, ich war sogar schon ein paar Mal wieder in Auschwitz. Mit meinen Kindern und mit meinen Enkelkindern“, erklärt Ebert lachend. „Und ich habe mich dabei jedes Mal so stolz gefühlt. Ich hatte das Gefühl, als würde ich den Nazis zeigen, dass ich gewonnen habe.“ Ihre Stimme bebt, als sie weiterspricht. „Sie waren sich damals so sicher, dass ich diesen Ort nie wieder verlassen würde – und heute kehre ich dorthin aus freien Stücken mit drei neuen Generationen meiner Familie zurück.“