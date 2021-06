Ein Schwein stirbt - und China trauert

Wunder des Lebens und Symbol der Stärke

Das Borstenvieh wurde "Zhu Jianqiang" genannt, was übersetzt so viel bedeutet wie "willensstarkes Schwein" - weil sein Überlebenswille auf Bewunderung gestoßen war. So wurde es als "Wunder des Lebens und Symbol der Stärke" gefeiert. Die Nachricht von seinem Tod wurde im chinesischen Internet bis Freitagabend Ortszeit 470 Millionen Mal gesehen.

Bei dem Erdbeben der Stärke acht in Wenchuan waren vor 13 Jahren mehr als 80.000 Menschen ums Leben gekommen. Unter Trümmern verschüttet überlebte das Schwein nur mit Regenwasser und Holzkohle - und war am Ende auch völlig abgemagert. Das Museum hatte das Schwein damals für rund 3.000 Yuan, heute umgerechnet 390 Euro, gekauft.