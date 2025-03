Mutter und Geschwister erschossen

Neben der Höchststrafe ordnete die Richterin an, dass eine Haftentlassung frühestens nach 49 Jahren möglich ist. Der Teenager hatte im September im Alter von 18 Jahren seine Mutter, sein 13-jährige Schwester und seinen 16-jährigen Bruder getötet.

Er erschoss sie in der Wohnung der Familie in der Kleinstadt Luton nördlich von London mit einer Schrotflinte, seinem Bruder fügte er zudem mehr als hundert Messerstiche zu. Der Lärm in der Wohnung schreckte die Nachbarn auf, welche die Polizei alarmierten.