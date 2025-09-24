Sohn (19) tötete Mutter und dann sich selbst
Zusammenfassung
- 19-jähriger Sohn tötete vermutlich seine Mutter und danach sich selbst.
- Leiche der Mutter wurde in einem Waldstück bei Eberbach gefunden, Sohn starb bei Autounfall.
- Hintergründe und Motiv der Tat sind noch unklar, Ermittlungen laufen.
Nach dem Fund einer Toten in einem Waldstück in Eberbach (Deutschland) - Stunden nachdem ihr 19-jähriger Sohn mit seinem Auto gegen eine Brücke gefahren und gestorben war - gehen die Ermittler von einem Tötungsdelikt aus.
Insbesondere nach der Obduktion der Leiche der 45-Jährigen bestehe der Verdacht, dass der Sohn zunächst seine Mutter und dann sich selbst getötet habe, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Die Hintergründe der mutmaßlichen Tat in Baden-Württemberg und das Motiv seien noch Gegenstand der Ermittlungen.
Spaziergänger machte grausigen Fund
Die Leiche der Frau war am Sonntagmorgen gegen 7.00 Uhr von einem Spaziergänger in einem Wald bei Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) entdeckt worden. In der Nacht auf Sonntag gegen 3.30 Uhr war der Sohn laut Polizei bei Waibstadt mit hoher Geschwindigkeit gegen eine Brücke gefahren. Der 19-Jährige starb noch an der Unfallstelle.
Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.
In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u.a. Hilfe und Informationen
- bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at
- beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at
- der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie/Gewaltschutzzentrum Wien: www.interventionsstelle-wien.at
- und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719
- sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722
- und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217
- Polizei-Notruf: 133
Bericht: Streit als Auslöser?
Zwischen Waibstadt und Eberbach liegen ungefähr 26 Kilometer. Mutter und Sohn stammten der Mitteilung nach aus Eberbach. Laut Rhein-Neckar-Zeitung war es zwischen Mutter und Sohn am Samstagabend zum Streit gekommen. Dies bestätigte der Sprecher zunächst nicht.
