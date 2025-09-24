Deutsches Ehepaar in Costa Rica ermordet

Am Montag wurde ein deutsches Ehepaar im Urlaubsparadies Costa Rica als vermisst gemeldet. Nun herrscht traurige Gewissheit: Die beiden wurden tot aufgefunden , wie u.a. die Bild berichtet.

OIJ-Direktor Randall Zúñiga gab bekannt, dass die Leichen der beiden deutschen Staatsbürger auf ihrem Grundstück in der Nähe der Finca Cerros de Quepos gefunden wurden.

Beamte stießen am Dienstag auf eine frische Grube - offenbar erst kurz zuvor umgegraben. Nach stundenlanger Ausgrabung machten sie schließlich den grausigen Fund von zwei Leichen.

Raubüberfall als Motiv

Derzeit vermuten die Ermittler einen Raubüberfall als Tatmotiv. Zu den Tätern gab es bisher keine genaueren Informationen.