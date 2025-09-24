Deutsches Ehepaar in Costa Rica ermordet
Zusammenfassung
- Deutsches Ehepaar in Costa Rica tot aufgefunden.
- Ermittler vermuten Raubüberfall als Tatmotiv.
- Zu den Tätern liegen bislang keine Informationen vor.
Am Montag wurde ein deutsches Ehepaar im Urlaubsparadies Costa Rica als vermisst gemeldet. Nun herrscht traurige Gewissheit: Die beiden wurden tot aufgefunden, wie u.a. die Bild berichtet.
OIJ-Direktor Randall Zúñiga gab bekannt, dass die Leichen der beiden deutschen Staatsbürger auf ihrem Grundstück in der Nähe der Finca Cerros de Quepos gefunden wurden.
Beamte stießen am Dienstag auf eine frische Grube - offenbar erst kurz zuvor umgegraben. Nach stundenlanger Ausgrabung machten sie schließlich den grausigen Fund von zwei Leichen.
Raubüberfall als Motiv
Derzeit vermuten die Ermittler einen Raubüberfall als Tatmotiv. Zu den Tätern gab es bisher keine genaueren Informationen.
Nach Angaben der costa-ricanischen Zeitung La Teja lebte das Paar seit rund zwei Jahren auf ihrem Anwesen und hatte die Finca selbst gekauft. Nachbarn berichteten, sie hätten die beiden zuletzt am Samstag gesehen, als sie mit dem Auto auf das Grundstück fuhren. Danach habe niemand mehr ein Lebenszeichen vernommen. Am Montag erstatteten Freunde schließlich eine Vermisstenanzeige.
